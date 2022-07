Ajax nadert hattrick op de transfermarkt: ook deal voor verdediger Calvin Bassey in de maak

Ajax is dicht bij een hattrick op de transfermarkt. Naast de naderende komst van Brian Brobbey en Francisco Conceição, nadert de landskampioen ook een akkoord met Rangers over de transfer van Calvin Bassey (22), die de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez moet opvolgen.

Ajax heeft een verhoogd bod neergelegd bij Rangers, dat een vraagprijs van 25 miljoen euro hanteert. Daardoor kijken beide clubs nog tegen een klein gat aan, waarvan de verwachting is dat die binnen enkele dagen gedicht kan en zal worden. Wel ondervindt Ajax nog concurrentie van een Premier League-club - naar verluidt Brighton & Hove Albion -, die eveneens bereid is ver te gaan voor de linksbenige verdediger.

Dat Rangers, de Europa League-finalist van vorig seizoen, inmiddels rekening houdt met een vertrek van Bassey, blijkt wel uit het feit dat de Nigeriaan door trainer Giovanni van Bronckhorst uit de selectie is gehouden voor het oefenduel met Blackpool zaterdagmiddag. Bassey sprak al met Ajax-coach Alfred Schreuder en is zelf in hoofdlijnen al rond met de club uit Amsterdam.

Nog geen uitgemaakte zaak

Bronnen stellen dat de transfer van Bassey nog geen uitgemaakte zaak is omdat Ajax nog geen volledig akkoord met Rangers heeft en een club uit Engeland daar nog van hoopt te profiteren. Wel verwachten zij dat de sterke mandekker, die ook op de flank goed uit de voeten kan, spoedig bij Ajax tekent. Niet uitgesloten is dan ook dat Bassey een deel van het trainingskamp in Oostenrijk, waar de selectie zondag voor een week neerstrijkt, meepikt bij zijn nieuwe club.

Volledig scherm Calvin Bassey in duel met Dani Olmo. © Action Images via Reuters

Rangers beschouwt Bassey als de beste speler en weigert daarom al te veel te tornen aan de vraagprijs. Kieran Tierney verkaste die drie jaar geleden voor - in totaal - 27 miljoen van Celtic naar Arsenal. Ajax zal de som van die Schotse recordtransfer bij een definitieve deal voor Bassey zeker niet overtreffen, maar waarschijnlijk wel naderen.

Ajax kreeg Bassey op de korrel door zijn sterke optredens in de Europa League. Daarin manifesteerde de verdediger, die ook over een enorme drive beschikt, zich onder meer sterk tegen de Duitse topclubs Borussia Dortmund en RB Leipzig. In Amsterdam is de Nigeriaanse international de beoogde opvolger van Martínez, die zich voor vijf jaar aan Manchester United heeft verbonden. Een deel van de - in totaal - 55 miljoen euro die Ajax daarvoor ontvangt, zal dus waarschijnlijk worden overgemaakt aan de nummer twee van Schotland.

