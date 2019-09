Ajax verhuurt Magallán aan Deportivo Alavés

Magallán kwam in januari nog voor zo'n negen miljoen euro over van Boca Juniors en tekende voor vierenhalf jaar in Amsterdam. Bij zijn debuut, een oefenwedstrijd tegen het Braziliaanse Flamengo tijdens de Florida Cup, miste hij direct een strafschop. Daarna volgde een vrij rampzalig officieel debuut in de Kuip, waar Ajax met 6-2 verloor. Magallán werd toen na een uur spelen vervangen. Magallán deed daarna in de competitie alleen nog mee tegen PSV (4 minuten). Verder speelde hij in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen (90 minuten), in de Champions League tegen Juventus (8 minuten) en Tottenham Hotspur (1 minuut) en begin dit seizoen voor de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (6 minuten).