Ajax verpulvert transferrecord voor peperdure Steven Bergwijn

Dat betekent dat Ajax het oude transferrecord met vele miljoenen heeft gebroken. In de winter van 2021 kwam Sébastien Haller voor 22,5 miljoen euro over, maar voor Bergwijn wordt nog eens ruim acht miljoen extra neergeteld. Als de laatste plooien worden gladgestreken en de medische keuring geen roet in het eten gooit, tekent de geboren Amsterdammer bij Ajax een contract tot de zomer van 2027.

Bergwijn speelde in het verleden ook al in de jeugd van Ajax, maar in 2011 koos hij voor een overstap naar PSV. Daar groeide hij uit tot smaakmaker, waarna hij voor dertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste. In Engeland lukte het hem niet om vaste basisspeler te worden en met het oog op het WK in Qatar met het Nederlands elftal kiest hij nu dus voor een terugkeer in de eredivisie. Bergwijn groeide de laatste maanden onder Louis van Gaal uit tot vaste waarde in (de selectie van) Oranje.