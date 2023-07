Ambitieus Arsenal presenteert volgende aankoop: Declan Rice duurste binnenlandse transfer ooit

123 miljoen euroDeclan Rice is de nieuwste aanwinst van Arsenal. The Gunners maken ruim 100 miljoen pond (omgerekend zo'n 117 miljoen euro) over naar stadgenoot West Ham United voor de diensten van de 43-voudig Engels international, die na aanvaller Kai Havertz (70 miljoen euro) en verdediger Jurriën Timber (40 miljoen euro) de volgende grote aankoop is van de nummer twee van afgelopen seizoen uit de Premier League.

Door bonussen kan dit bedrag nog met zo'n 6 miljoen euro oplopen, naar een totaal van 123 miljoen euro. Het maakt de overgang van Rice de duurste transfer binnen de Premier League ooit. Net als Jurriën Timber, die gisteren al werd gepresenteerd, tekent hij een contract tot medio 2028 bij Arsenal.



Rice gaat bij Arsenal spelen met rugnummer 41, dat hij bij West Ham United de afgelopen jaren ook altijd droeg. Rice staat vanaf nu bovenaan het rijtje met duurste transfers binnen de Premier League. Hij ‘verslaat’ daarmee zijn collega-international Jack Grealish, die in 2021 voor een totaalbedrag van 117,5 miljoen van Aston Villa naar Manchester City verkaste. Rice zit daar nu dus nog onder, maar gaat daar met prestatiebonussen komend seizoen nog ruim overheen.

De 24-jarige middenvelder is zaterdag al aangesloten bij de selectie van Arsenal, die komende week naar de Verenigde Staten vliegt voor oefenwedstrijden tegen de MLS All-Stars, Manchester United en FC Barcelona. Op zondag 6 augustus wacht op Wembley de strijd om de Community Shield met Manchester City, dat afgelopen seizoen als tweede Engelse team ooit de ‘Treble’ won.

Declan heeft een enorme bak aan ervaring voor een speler van nog maar 24 jaar. Hij heeft een heel goed West Ham-team naar een Europese prijs geleid Mikel Arteta over Declan Rice

,,We zijn erg blij dat Declan zich bij ons voegt. Hij is een speler met een enorm talent, die al een aantal seizoenen op hoog niveau presteert in de Premier League en voor Engeland. Declan brengt veel kwaliteit naar de club en hij heeft alles in zich om hier zeer succesvol te worden", zegt coach Mikel Arteta. ,,Declan heeft een enorme bak aan ervaring voor een speler van nog maar 24 jaar. Hij heeft een heel goed West Ham-team aangevoerd en naar een Europese prijs geleid. De verantwoordelijkheid en rol die hij op zich heeft genomen is zeer indrukwekkend en we zijn erg verheugd dat hij nu voor ons gaat spelen.”

Arsenal troefde concurrent Manchester City af in de strijd om de handtekening van de 24-jarige Rice, maar moet hiervoor wel het eigen transferrecord breken. Ter vergelijking: in 2019 werd Nicolas Pepe voor zo’n 80 miljoen overgenomen van Lille, maar daar gaat de club nu dus ruimschoots overheen.

Tien jaar bij West Ham United

Declan Rice stond de afgelopen tien jaar onder contract bij West Ham United en kwam in die periode tot 245 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 13 assists. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder met zijn ploeg de Conference League na de zege op Fiorentina in de finale in Praag, nadat de ploeg van David Moyes in de halve finale van AZ had gewonnen. Sinds 2019 is hij ook een vaste waarde bij de Engelse nationale ploeg.

Op het EK in 2020 en het WK in 2023 startte hij in alle wedstrijden van de Engelsen in de basis. Rice kwam daarvoor nog drie keer uit in oefeninterlands voor Ierland (waar zijn opa en oma vandaan komen), nadat hij ook jarenlang Iers jeugdinternational was. De energieke middenvelder kwam op zijn veertiende naar West Ham United, nadat hij daarvoor al acht jaar in de jeugd van Chelsea had gespeeld met Mason Mount en Reece James als teamgenoten.

Nog nooit eerder betaalde Arsenal dus zo veel geld voor een speler als nu. De club uit Londen is deze zomer sowieso flink aan het investeren. Eerder werd de Duitse aanvaller Kai Havertz voor 70 miljoen euro overgenomen van Chelsea en Oranje-international Jurriën Timber werd vrijdag voor 40 tot 45 miljoen euro overgenomen van Ajax.

Duurste transfers tussen Premier League-clubs

1. Declan Rice: €117 miljoen + €6 miljoen bonus (West Ham United naar Arsenal, 2023)

2. Jack Grealish: €117,5 miljoen (Aston Villa naar Manchester City, 2021)

3. Harry Maguire: €87 miljoen (Leicester City naar Manchester United, 2019)

4. Romelu Lukaku: €84,70 miljoen (Everton naar Manchester United, 2017)

5. Virgil van Dijk: €84,65 miljoen (Southampton naar Liverpool, 2018)



Bron: transfermarkt.com (Declan Rice is overigens niet de duurste Britse speler ooit. Dat is Jude Bellingham. Hij ging eerder deze zomer voor 103 miljoen euro van Dortmund naar Real Madrid, maar dit bedrag kan door bonussen nog met zo'n 30 miljoen oplopen).

Afgelopen seizoen stond de ploeg van Mikel Arteta lange tijd bovenaan in de Premier League, maar verzuimde het de klus af te maken. In de laatste speelrondes ging Manchester City er met de titel vandoor, voor de vijfde keer in zes seizoenen. Met het aantrekken van Rice, Havertz en Timber geeft Arsenal een duidelijk signaal af aan de concurrentie dat het dit seizoen een nieuwe poging waagt.

West Ham United gaat de 117 miljoen euro die het voor Rice ontvangt deels uitgeven aan Edson Álvarez. De 25-jarige middenvelder uit Mexico, die eerst op weg leek naar Borussia Dortmund speelt in de nacht van zondag op maandag nog de finale van de Gold Cup. Daarna gaat hij nog op vakantie, dus zijn transfer zal waarschijnlijk pas in augustus rondkomen.

