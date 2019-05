Ante Covic nieuwe trainer Hertha BSC

De Hongaar Dardai en de Bundesligaclub waren vorige maand tot de conclusie gekomen dat Hertha in de zomer een nieuwe impuls nodig heeft. Dardai stopt op 1 juli na 4,5 jaar werkzaam te zijn geweest als hoofdtrainer.



De 43-jarige Covic wordt gepromoveerd tot hoofdcoach. Hij was sinds 2013 de trainer van het beloftenteam van Hertha. Daarvoor was hij al een jaar assistent bij het A-elftal van de Berlijnse club. ,,Als echte Berlijner en een jongen van de club is dit een droom die uitkomt. Hertha is mijn grote passie", zei Covic die tussen 1996 en 2000 in het eerste elftal van Hertha speelde.