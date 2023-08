AZ wil ‘nieuwe Kudus’ nog strikken in slotweek van transferperiode, Hatzidiakos gaat naar Cagliari

AZ wil vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een buitenspeler aan de selectie toevoegen. Met de 23-jarige Ghanees Ibrahim Sadiq is de club uit Alkmaar in verregaande onderhandeling voor een overgang. Sadiq speelt sinds februari 2022 voor BK Häcken in Zweden, waar zijn contract tot eind 2025 loopt.

Sadiq ging in 2018 van de Right to Dream Academy in Ghana naar FC Nordsjælland, ook de route die Mohammed Kudus die zomer aflegde. De leeftijdsgenoten uit Ghana speelden 34 keer samen bij de club uit Denemarken. Sadiq toonde zich met zes goals in 63 wedstrijden in Denemarken nog geen echte doelpuntenmaker, maar de afgelopen anderhalf jaar in Zweden weet hij het doel makkelijk te vinden. Na 41 wedstrijden staat hij op 25 doelpunten en acht assists.



Sadiq kan op alle drie de posities in de aanval uit de voeten, maar speelt bij zijn club BK Häcken voornamelijk als rechtsbuiten. Sadiq is dit seizoen op schot in de Allsvenskan, de Zweedse competitie. Hij maakte vijf treffers in de eerste negen wedstrijden. Vorig seizoen was hij goed voor zeven goals in negentien duels.

Ook in Europse kwalificatiewedstrijden is hij op schot met zes doelpunten in zeven wedstrijden. BK Häcken kan zich komende donderdag in Aberdeen plaatsen voor de poulefase van de Europa League. De heenwedstrijd in Göteborg eindigde in 2-2.

AZ raakte vorige week met linksbuiten Jesper Karlsson een buitenspeler kwijt. Rechts voorin is Jens Odgaard al tijden op zoek naar vorm. Met de naderende komst van Sadiq lijkt een overgang van Vitesse-speler Million Manhoef naar AZ van de baan. Manhoef was een van de andere spelers die op de lijst stond van de club.

Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis

Het is ook duidelijk dat AZ nog een speler zal kwijtraken. Pantelis Hatzidiakos zal verkassen naar Cagliari Calcio, de club waarmee coach Claudio Ranieri vorig seizoen via de play-offs promoveerde van de Serie B naar de Serie A. Die transfer van de 27-voudig international van Griekenland is al zo goed als afgerond, maar Hatzidiakos zal donderdagavond nog meedoen in de uitwedstrijd bij SK Brann.

In het Noorse Bergen wil AZ zich plaatsen voor de poulefase van de Conference League, waarin het vorig seizoen tot de halve finales kwam en daarin uiteindelijk verloor van de latere winnaar West Ham United. Hatzidiakos bedankte donderdag na de heenwedstrijd in Alkmaar (1-1) het publiek al uitgebreid en liet daarna voor de camera van Veronica ook weten dat hij in Bergen zeer waarschijnlijk zijn 213de en laatste wedstrijd voor AZ zou gaan spelen. Hatzidiakos speelt al sinds 2011 voor AZ, nadat de verdediger uit Rhodos daarvoor nog even in de jeugd van Panathiniakos speelde.

Vangelis Pavlidis werd afgelopen week gelinkt aan een transfer naar Sevilla FC, maar de Europa League-winnaar heeft nog geen bod neergelegd bij AZ voor de 24-jarige spits uit Thessaloniki. Het lijkt er niet op dat AZ ook Pavlidis nog zal laten gaan.

Met de verkoop van Tijjani Reijnders (AC Milan), Milos Kerkez (Bournemouth), Sam Beukema en Jesper Karlsson (beiden Bologna) haalde AZ deze zomer al 57 miljoen euro binnen. Technisch directeur Max Huiberts gaf tot op heden nog geen 10 miljoen euro uit, maar met de aanstaande transfer van Ibrahim Sadiq zal dat bedrag nog flink omhoog gaan komende week.

