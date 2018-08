Barcelona kan Pogba uit hoofd zetten, Kameroen bevestigt aanstelling Seedorf

ManUnited ziet niets in voorstel Barça

50 miljoen euro plus Yerry Mina plus André Gomes. Dat is wat Barcelona er voor over had om Paul Pogba naar Camp Nou te halen. Maar Manchester United heeft vriendelijk bedankt, meldt Sky Sports. De 'Mancunians' willen zich voor het verstrijken van de Engelse transferdeadline (deze donderdag, red.) nog versterken, maar zien niets in een vertrek van Pogba. De Franse wereldkampioen (25), die gisteren terugkeerde van zijn vakantie, kwam in 2016 nog voor 105 miljoen euro over van Juventus. Hij was toen de duurste speler ter wereld.