Bayern haalt Frans international Pavard voor volgend seizoen

Bayern strikt Franse WK-ganger Pavard

Volledig scherm Benjamin Pavard maakt het seizoen af bij VfB Stuttgart. © Getty Images Bayern München hengelde al een tijdje naar de diensten van Benjamin Pavard en heeft nu eindelijk beet. De Franse rechtsback, basisspeler in de ploeg die afgelopen zomer in Rusland wereldkampioen werd, tekent voor vijf jaar bij de Duitse kampioen, onthulde technisch directeur Hasan Salihamidžić.



De 22-jarige Pavard maakt nog niet direct de overstap naar München. Hij probeert dit seizoen zijn huidige club VfB Stuttgart, de nummer zestien van de Bundesliga, te behoeden voor degradatie en sluit komende zomer aan bij zijn nieuwe werkgever.

Schwaab praat met PSV over nieuw contract

PSV en Daniel Schwaab zijn in gesprek over een langer verblijf. De 30-jarige Duitser, die onder trainer Mark van Bommel steevast kan rekenen op een basisplaats, heeft een aflopend contract in Eindhoven. ,,Maar verder kan ik er niks over zeggen. Ik denk er goed over na”, zegt Schwaab tijdens het trainingskamp van PSV in Doha.

Is hij aan het beste seizoen in zijn carrière bezig? ,,Dat is niet belangrijk. We moeten volhouden. Het gaat om een heel seizoen. In mijn tweede jaar onder Phillip Cocu had ik ook een basisplek, net als nu. Dat geeft iets meer vertrouwen. Dit seizoen zijn we iets constanter geweest dan het vorige.”

Volledig scherm Daniel Schwaab viert een treffer met ploeggenoot Luuk de Jong. © Pim Ras Fotografie

Bas Kuipers verlaat ADO voor buitenlandse club

Bas Kuipers staat op het punt om te vertrekken bij ADO Den Haag. De linksback verliet vanmorgen tijdens het ontbijt het trainingskamp in Turkije om een transfer naar een buitenlandse club af te ronden. De 24-jarige Kuipers, die eerder voor Excelsior en Jong Ajax speelde, was bezig aan zijn tweede seizoen bij ADO, waar hij zelden kon rekenen op een basisplaats. Het is nog niet duidelijk wat zijn nieuwe club gaat worden.