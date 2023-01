Bayern hengelt Yann Sommer eindelijk binnen, Vitesse langer door met spits

De transfermarkt is nog twee weken open. Met transfers van onder anderen Cristiano Ronaldo, Cody Gakpo, Wout Weghorst en Daley Blind draait de markt op volle toeren. En de transfercarrousel blijft nadrukkelijk in beweging. Want gaat Memphis Depay nog verkassen en maakt Andries Noppert nog een droomtransfer? Volg het laatste nieuws in ons liveblog.