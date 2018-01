Bayern München richt pijlen op Matthijs de Ligt

Van Persie tekent voor 1,5 jaar bij Feyenoord

19 januari Robin van Persie is speelgerechtigd om woensdag in de Galgenwaard tegen FC Utrecht zijn rentree te maken bij Feyenoord. De topscorer aller tijden van Oranje kwam vandaag eindelijk tot overeenstemming met Fenerbahçe over ontbinding van zijn contract. Dat was te laat om eventueel zondag in de Arena tegen Ajax al in te vallen.