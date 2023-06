Belangstelling voor Lutsharel Geertruida: Feyenoorder op de radar van RB Leipzig

Lutsharel Geertruida staat in de belangstelling van RB Leipzig. De Duitse topclub heeft de naam van de verdediger van Feyenoord op de verlanglijst genoteerd, maar tot dusverre is er nog geen bod binnengekomen in Rotterdam.

Feyenoord is op de hoogte van de interesse in de 22-jarige verdediger en wacht de ontwikkelingen geduldig af. De Rotterdammers verkochten eerder deze zomer al Orkun Kökçü voor 25 miljoen euro aan Benfica en zouden ook voor Geertruida een fors bedrag kunnen ontvangen, vooral omdat de verdediger afgelopen maart zijn debuut maakte in het Nederlands elftal en onlangs zijn contract verlengde tot medio 2025.

De rechtsback, die tevens als centrumverdediger uit de voeten kan, werd in Spanje de afgelopen weken al in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona. Afgelopen seizoen was Geertruida een van de sterkhouders bij Feyenoord, dat de landstitel veroverde. De op Varkenoord opgeleide Rotterdammer speelde al 151 wedstrijden voor de topclub, waarin hij vijftien keer trefzeker was en zes assists verzorgde.

Derde in Bundesliga

Leipzig, dat pas in 2009 werd opgericht en in rap tempo de top bestormde, eindigde afgelopen seizoen als derde in de Bundesliga. Daardoor bemachtigde de club echter wel een ticket voor de groepsfase van de Champions League, waarin ook Feyenoord actief is.

Feyenoord heeft zich tot dusverre versterkt met Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle). Naast Kökçü werd aanvaller Marouan Azarkan verkocht aan FC Utrecht.

