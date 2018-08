Betis aast op Tagliafico, Darri naar NEC

In Engeland zit het transfergeweld erop na het verstrijken van de transferdeadline. In andere landen gaat het feest gewoon verder. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Darri verruilt Heracles voor NEC

Brahim Darri zet zijn voetballoopbaan een divisie lager voort bij NEC. De vleugelaanvaller speelde sinds januari 2015 in de eredivisie voor Heracles Almelo waar hij tot 104 officiële wedstrijden kwam. Daarin maakte hij acht doelpunten.



Darri tekent in Nijmegen een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. NEC, dat afgelopen seizoen promotie naar de eredivisie misliep, heeft flink wat eredivisie-ervaring in huis gehaald. Eerder kwamen onder anderen Rens van Eijden en Joey van den Berg naar de Goffert.

Volledig scherm Brahim Darri in het shirt van Heracles. © ANP Pro Shots

Betis aast op Tagliafico

Hoewel Erik ten Hag heeft aangegeven dat niemand meer mag vertrekken bij Ajax (op Hakim Ziyech na), verkast Nicolás Tagliafico mogelijk nog naar Real Betis. Volgens Radio Marca hebben de Spanjaarden al een persoonlijk akkoord bereikt met de 25-jarige Argentijn.



Volgende horde wordt een onderhandeling met Ajax. Betis, vorig jaar zesde in La Liga, heeft 7 miljoen voor de gevierde linksback over, maar de Amsterdammers schijnen 10 miljoen te willen zien. Tagliafico speelt pas sinds januari in de hoofdstad. Ajax had destijds 4 miljoen euro voor hem over. Hiervoor speelde de WK-ganger bij Independiente.

Volledig scherm Nicolas Tagliafico © BELGA

Er keert een bekend gezicht terug op de Nederlandse velden. Oussama Tannane wordt door FC Utrecht een jaar gehuurd van Saint-Etienne, melden verscheidene bronnen rond de Franse club.

De 24-jarige rechtsbuiten Tannane is geboren in Marokko, is ook namens dat land international, maar speelde zijn hele jeugd in Nederland. In de eredivisie kwam hij van 2012 tot 2016 uit voor respectievelijk sc Heerenveen (één seizoen) en Heracles Almelo (tweeënhalf seizoen).

Afgelopen jaargang kwam Tannane op huurbasis voor Las Palmas uit.