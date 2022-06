Bijzondere wending rond Tyrell Malacia: Arnesen bevestigt akkoord Feyenoord met Manchester United

Door Mikos Gouka Malacia was al lang persoonlijk akkoord met Olympique Lyon en moest wachten tot de Franse club en Feyenoord er uit zouden komen. Maar gisteravond verscheen opeens Manchester United op het toneel, de club die ook Frenkie de Jong wil binnenhalen. De Jong wordt begeleid door Ali Dursun, die man die ook Malacia zijn zakelijke belangen behartigt. ,,Wij hebben inderdaad een akkoord bereikt met Manchester United’', bevestigt technisch directeur Frank Arnesen.

Een afgeronde deal is er volgens de Deen echter niet, want nu moet Manchester United er nog uitkomen met Malacia, die er dus heilig op rekende dat hij in de Franse competitie zou gaan spelen. De Fransen wilden maximaal vijftien miljoen euro neerleggen voor de Rotterdammer, inclusief bonussen. Manchester United wil financieel wel verder gaan om de back binnen te kunnen halen.