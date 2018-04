'Boca Juniors hoopt op Buffon'

Oranje Leeuwinnen in Heerenveen tegen Slowakije

12 april Het Nederlands vrouwenelftal speelt op dinsdag 12 juni in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen het Wk-kwalificatieduel met Slowakije. Het is de eerste keer dat de Oranje Leeuwinnen een wedstrijd in Heerenveen spelen.