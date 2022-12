‘Real Madrid nog niet uitgewinkeld in Brazilië: Endrick (16) komt voor 60 miljoen euro’

Real Madrid haalde de huidige Braziliaanse internationals Vinicius Junior en Rodrgyo al eerder naar de Spaanse hoofdstad. Vinicius kwam in 2018 voor 45 miljoen euro over van Flamengo, Rodrygo volgde een jaar later voor datzelfde bedrag van Santos. Beide vleugelaanvallers uit Brazilië waren 18 jaar toen ze de overstap naar Europa maakte.



Nu ligt dat plan ook klaar voor Endrick Felipe, die momenteel nog 16 jaar oud is. Real Madrid zou akkoord zijn met Palmeiras en Endrick over de transfersom en het salaris. Endrick zal pas in juli 2024, de maand dat hij 18 jaar wordt, naar Madrid verhuizen.