Breuk bevestigd: Fraser na seizoen weg bij Vitesse

VVV hengelt transfervrije Castelen (34) binnen

9 januari Romeo Castelen keert na omzwervingen over de hele wereld terug in de eredivisie. De transfervrije rechtsbuiten gaat tot het einde van het seizoen bij VVV-Venlo spelen. De 34-jarige Castelen komt over van Zhejiang Yiteng, dat op het tweede niveau in China uitkomt.