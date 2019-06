Bruma op weg naar PSV, PSG en Juve strijden om De Ligt

Onderhande­lin­gen tussen Sparta en Trabzon­spor over Dervisoglu in impasse

21 juni De onderhandelingen tussen Sparta en Trabzonspor over een overgang van Halil Dervisoglu naar de Turkse club verkeren in een impasse. Zojuist zijn de partijen uit elkaar gegaan zonder dat er met elkaar overeenstemming is bereikt over een transfer van de spits. ,,Het gat tussen wat zij bieden en wat wij willen is veel te groot”, stelt technisch manager Henk van Stee van de Rotterdamse club.