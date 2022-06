Bryan Linssen vervolgt loopbaan in Japan: ‘Met Feyenoord heb ik mooiste droom verwezenlijkt’

Achtste club Paris Saint-Ger­main bevestigt komst Lieke Martens: contract in Parijs tot zomer 2025

Net als vijf jaar geleden maakt Lieke Martens kort voor het EK een transfer. In 2017 maakte ze kort voor het EK in eigen land de overstap van FC Rosengård naar FC Barcelona. Nu verlaat ze haar droomclub om bij Paris Saint-Germain te gaan spelen. Nog altijd in de Europese top, maar iets dichter bij huis en haar vriend Benjamin van Leer.

17 juni