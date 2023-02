Chelsea betaalt 121 miljoen voor Enzo Fernández en gaf in totaal 610 miljoen euro uit

AD Voetbalpod­cast | ‘Deadline Day is de dag van visieloos­heid’

Het is D-day voor veel clubs. De laatste kans om nog toe te slaan op de transfermarkt. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de dag, de transfers en is er weer een nieuwe Van-Gaal-O-Meter.

31 augustus