Chinees bod van 30 miljoen op Neres, Fàbregas verlaat Chelsea

Volgens Sky Sports staat Cesc Fàbregas op het punt om Chelsea te verruilen voor AS Monaco. De 31-jarige Spaanse middenvelder, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, is geen vaste waarde in Londen. Fàbregas kwam deze jaargang slechts tot zes duels. De verwachting is dat Fàbregas vanmiddag in de derde ronde van de FA Cup thuis tegen Nottingham Forest wel zijn opwachting zal maken in het keurkorps van Maurizio Sarri, maar dat dit tevens zijn laatste wedstrijd zal zijn voor de Blues .



Fàbregas speelt sinds 2014 voor Chelsea. Daarvoor voetbalde hij drie jaar bij FC Barcelona en acht jaar bij Arsenal.