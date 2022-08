Cyriel Dessers bevestigt naderende transfer: ‘Altijd gedroomd van voetballen in topcompetitie’

,,Ik heb altijd gedroomd van voetballen in een topcompetitie en die droom komt nu dichtbij”, zei Dessers, die tegen Eupen in de 69ste minuut werd gewisseld. Hij nam na de wedstrijd uitgebreid de tijd om de fans van Genk te bedanken. ,,Of dit een afscheid was? Misschien wel een beetje, ja. De kans zit erin dat ik naar Italië ga, dat kan ik wel zeggen. Als ik in Genk zou blijven, zou ik misschien kunnen meedoen voor de topscorerstitel, maar ik ben toe aan iets nieuws. Ik heb in België en Nederland gevoetbald en daar alle stadions en ploegen wel gezien. Zondag wordt een belangrijke dag, dan moeten de clubs eruit komen.”



Dessers (27) had in de eerste twee competitiewedstrijden drie doelpunten gemaakt voor Genk. Tegen Eupen kwam de geboren Belg niet tot scoren.