Daley Blind dicht bij overstap naar Girona

Afgelopen halfjaar kwam Blind uit voor Bayern München. De verdediger kwam over van Ajax. Bij de recordkampioen van Duitsland was hij een transfervrije aanvulling in de selectie, nadat Lucas Hernández langdurig geblesseerde raakte op het WK in Qatar. Blind kwam uiteindelijk tot vijf wedstrijden. Over een eventueel langer verblijf is niet meer gesproken.