Danjuma gevleid door Italiaanse interesse: ‘AC Milan een van de grootste clubs ter wereld’

,,Wat de clubs met elkaar bespreken, weet ik niet. Ik ben momenteel speler van Club Brugge, dus hier ligt mijn focus en nergens anders”, is hij duidelijk. ,,De voorzitter van Club Brugge weet hoe ik er over denk: hij kent mijn standpunt”, besluit de revelatie van de Belgische nummer twee.



Club Brugge bevestigde vandaag de interesse van de Italiaanse grootmacht, maar benadrukte dat er meer clubs zijn die Danjuma in de gaten houden. De Belgische topclub is echter nog volop verwikkeld in de titelstrijd, is ook nog Europees actief en heeft daarom de intentie om de groep samen te houden.