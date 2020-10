Davy Klaassen keert terug bij Ajax

Laatste training bij Barça: Luis Suárez met tranen in de ogen op weg naar Atlético

24 september Op tv-beelden van het Spaanse Gol was vandaag te zien hoe de Uruguayaan Luis Suárez, die goed bevriend is met zijn ploegmaat Lionel Messi bij Barcelona, met tranen in de ogen vertrok na zijn laatste training. De 33-jarige aanvaller verlaat zijn ploeg dan toch voor concurrent Atlético Madrid.