De Graafschap: Belangrijke Van Mieghem weg, hopen op Nijland

De Graafschap >>> Cijfer 9

Tekst: Raymond Willemsen De opdracht Er vertrekken bij De Graafschap na de promotie liefst tien spelers. Trainer Henk de Jong en technisch manager Peter Hofstede zullen in moeten zetten op echte versterkingen. De selectie heeft leiderschap nodig en heeft ook behoefte aan een slimme, verdedigende middenvelder en een scorende spits. De vertrekkende sterspeler Daryl van Mieghem, gehuurd van Heracles Almelo, was met zijn zestien doelpunten en vele assists erg belangrijk. De Graafschap doet vooralsnog echter geen poging om Van Mieghem, nu transfervrij, definitief in te lijven.

Droomaankoop De Doetinchemse club is bezig om de 29-jarige Stef Nijland in te lijven. Trainer De Jong verwacht dat hij met Nijland goed 'door kan voetballen'. Kassa? De penningmeester wordt alleen blij van de extra televisiegelden en de stijgende sponsorinkomsten. Op de transfermarkt vertegenwoordigt de huidige selectie van De Graafschap amper waarde.

Fortuna Sittard >>> Cijfer: 8

Tekst: Dennis van Bergen



De opdracht

Fortuna Sittard leeft op een wolk van euforie. De club die jarenlang onderaan in de eerste divisie bungelde en talloze malen bijna failliet ging, is opeens eredivisionist. Een prestatie van formaat van de Limburgse club en van eigenaar Isitan Gün, die de financiële randvoorwaarden creëerde. Feit is nu echter wel dat de club vrijwel volledig opnieuw opgebouwd moet worden. Fortuna werkte voornamelijk met vrijwilligers in de organisatie. Het eredivisieschap betekent dat ze in Sittard op organisatorisch vlak snel grote stappen moet maken. De eerste stap wordt deze week verwacht met de aanstelling van René Eijer als hoofdtrainer.