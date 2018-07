De Jong weet niet of hij blijft, PSG biedt 270 miljoen voor Coutinho

Mark van Bommel heeft in een gesprek met Luuk de Jong aangegeven de spits graag bij de selectie van PSV te willen houden. De aanvalsleider van de afgelopen seizoenen denkt na over de wens van de nieuwe hoofdcoach, die weet dat de kopsterke De Jong in de eredivisie het verschil kan maken. Dit seizoen zou De Jong met de aanwezigheid van de offensief ingestelde backs Denzel Dumfries en José Angeliño voor het doel meer aan zijn trekken kunnen komen. Maar blijft hij ook? ,,Er spelen wat dingetjes, maar concreet is er niets en bovendien weet ik wat ik hier heb. Ik sta open voor iets anders, maar PSV is een mooie club en het programma van de komende maanden mag er zijn. Al moeten we natuurlijk zorgen dat we ons voor de Champions League kwalificeren.''