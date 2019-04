De Wit en Lang verlengen contract bij Ajax

De Wit debuteerde ruim een jaar geleden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij tot nu toe tien wedstrijden speelde. De aanvallende middenvelder uit Hoorn had vorig seizoen met dertien doelpunten een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Jong Ajax in de eerste divisie. De Wit wacht nog op zijn eerste treffer op het hoogste niveau.



De jeugdinternational van Jong Oranje kwam dit seizoen twee keer als invaller in actie in het hoofdtoernooi van de Champions League: in de groepswedstrijd uit tegen Bayern München (1-1) en tijdens de glorieuze return in de achtste finales tegen Real Madrid (1-4).