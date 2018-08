Dembélé wil niet naar Inter, Benitez uit ongenoegen bij Newcastle

Alderweireld op weg naar Manchester United

Manchester United lijkt de volgende club te worden van Toby Alderweireld, zo weet The Mirror. De Belg staat al langer op het verlanglijstje van José Mourinho, maar de vraagprijs van Tottenham (ongeveer 84 miljoen euro) was vorig jaar te hoog voor The Red Devils. Spurs hebben echter hun vraagprijs laten zaken tot 67 miljoen euro, en daar lijkt Manchester nu op in te willen gaan.