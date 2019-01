Dit zijn de meest opvallende wintertransfers

Christian Pulisic mag zich recordhouder van deze winterse transferperiode noemen. Hij maakte de overstap van Borussia Dortmund naar Chelsea, al maakt hij het seizoen nog wel op huurbasis af bij de Borussen. Met de transfer is een bedrag van 64 miljoen euro gemoeid. Hij is daarmee de duurste Amerikaanse voetballer aller tijden. Het is niet het eerste record van de 18-jarige Pulisic. In de Bundesliga is hij de jongste buitenlander die twee goals in één wedstrijd maakte, maar ook de jongste speler die in het shirt van Dortmund scoorde in de Champions League.



Ook bij de nationale ploeg heeft hij enkele records op zijn naam staan. Zo is hij de jongste aanvoerder ooit, en de jongste speler die voor de Verenigde Staten in een WK-kwalificatiewedstrijd speelde én scoorde. Op naar het volgende record.