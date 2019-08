Doan kan tegen RKC debuteren voor PSV, FC Groningen neemt afscheid

PSV gaat ervan uit dat Ritsu Doan zondag speelgerechtigd is tijdens RKC-PSV. Met de Japanner is inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt en zijn presentatie volgt snel. Daarmee lijkt het grootste werk van deze zomerse transfermarkt gedaan voor technisch manager John de Jong. Het afronden van de komst van Doan was nog topprioriteit voor PSV, dat de afgelopen weken door tal van blessures met een smalle bezetting moest opereren.



PSV nam donderdag definitief afscheid van Australiër Trent Sainsbury (27), die voor twee seizoenen tekende bij Maccabi Haifa. Hij kwam in tien duels in actie voor de Eindhovenaren. Zonder dat hij door de ondergrens zakte, wist Sainsbury ook nooit echt te overtuigen. PSV zoekt nu nog naar een oplossing om Derrick Luckassen in de komende dagen aan een nieuwe club te helpen. De centrale verdediger mag ook vertrekken, nadat hij eerder deze maand zijn basisplek verloor.



PSV verwacht de komende dagen geen grote inkomende transfers meer, tenzij er nog iemand vertrekt. Wel kijkt de ploeg nog of het mogelijk is om een jonge aanvaller voor Jong PSV te strikken. Cyril Ngonge van Club Brugge kwam onlangs in beeld om de beloftenploeg te versterken.