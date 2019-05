Dortmund haalt Oranje-beul Schulz, VVV heeft nieuwe spits

Ivan Leko is niet langer de trainer van Club Brugge. De Belgische club en de coach hebben dat in onderling overleg besloten, meldt Club Brugge dat de competitie afsloot als tweede achter Racing Genk. Het contract van de 41-jarige Kroaat liep af.



Leko was sinds 2017 trainer bij Club, waarmee hij in zijn debuutseizoen meteen de titel veroverde. ‘’Toen we twee jaar geleden de keuze maakten voor Ivan Leko als opvolger van Michel Preud’homme waren vele voetballiefhebbers verrast. Maar we geloofden in hem en hij heeft ons niet teleurgesteld’', zegt voorzitter Bart Verhaeghe. Leko toont zich dankbaar op de website van de club: ‘’Als jonge, relatief onervaren coach bij Club Brugge aan de slag te mogen was een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst is trots.’' Leko was ook oud-speler van de club. Als trainer was hij eerder actief bij Oud-Heverlee Leuven en Sint-Truiden.