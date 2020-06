Duur slippertje: Wellenreuther vergeet contract op te zeggen bij Willem II

Oud-PSV’er Ola Toivonen keert terug naar Zweden

4 juni Ola Toivonen keert terug naar Zweden. De aanvoerder van het Australische Melbourne Victory heeft een aanbieding op zak van Malmö FF. De oud-PSV’er kondigde vandaag zijn vertrek al aan bij de club uit de A-League. Toivonen, die PSV in 2014 verruilde voor Stade Rennes, belandde in 2018 bij Melbourne. In 40 duels scoorde de Zweeds international 25 keer.