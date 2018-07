El Hamdaoui wordt technisch directeur in Marokko

El Hamdaoui debuteerde in het seizoen 2001/2002 in het betaalde voetbal bij Excelsior. In Nederland kwam hij uit voor Willem II, AZ en Ajax. Met AZ behaalde El Hamdaoui in 2009 de landstitel. In dat jaar werd hij ook topscorer van de eredivisie. De geboren Rotterdammer kwam in het buitenland uit voor Tottenham Hotspur, Derby County, Fiorentina, Malaga, Umm-Salal uit Qatar en Al-Taawoun uit Saudi-Arabië.



El Hamdaoui, die met Twente degradeerde uit de eredivisie, speelde vijftien interlands voor het Marokkaanse elftal.