El Khayati vanwege transfer niet op open dag ADO, Zidane hoopt op snel vertrek Bale

Augsburg verlangt 20 miljoen voor Liverpool-target Max

Philipp Max is in beeld bij Liverpool, melden verschillende Britse media. De 25-jarige linkervleugelverdediger heeft na een degelijk seizoen bij FC Augsburg in de Bundesliga de belangstelling gewekt van de Champions League-winnaar. Liverpool heeft met Andrew Robertson al een ijzersterke linksback in huis, maar zoekt na het vertrek van stand-in Alberto Moreno naar Villarreal naar een versterking in de breedte. Augsburg zou een prijskaartje van zo'n 20 miljoen euro om de nek van Max hebben gehangen.

Philipp Max.

Zidane meldt snel vertrek Bale

Voor Gareth Bale (30) is geen toekomst meer bij Real Madrid. Dat maakte trainer Zinedine Zidane na het verloren duel in de Champions Cup tegen Bayern München duidelijk. De Fransman deed een beroep op liefst 22 verschillende spelers, maar liet Bale negentig minuten op de bank zitten.



Na het duel werd Zidane gevraagd naar de situatie van Bale, in 2013 nog voor ruim 100 miljoen euro aangetrokken. ,,We hopen dat hij snel vertrekt. Het zou het beste zijn voor alle partijen, aan zijn transfer wordt gewerkt. Ik heb niets persoonlijks tegen hem, maar er komt een tijd dat je beslissingen moet nemen. Deze beslissing is van de coach én de speler, want hij kent de situatie. Ik weet niet of het nog 24 of 48 uur duurt, maar hij gaat weg - en dat is het beste voor iedereen.”

Bale wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayern München en de Chinese Super League. Mede door blessures werd de Welshman in Madrid nooit onomstreden.

Gareth Bale op de training van Real Madrid met Sergio Ramos.

ADO: El Khayati bezig met transfer

ADO-fans die hoopten vandaag een glimp op te vangen van sterspeler Nasser El Khayati komen van een koude kermis thuis. De 30-jarige aanvallende middenvelder ontbreekt op de open dag van de Hagenaars omdat hij bezig is met een transfer, zo laat de club via de sociale kanalen weten. El Khayati lijkt te verkassen naar Qatar SC, dat de Rotterdammer in tegenstelling tot de Nederlandse topclubs graag ziet komen. El Khayati blonk afgelopen seizoen uit bij ADO met 17 goals en 12 assists. Van een akkoord met een andere club is volgens ADO nog geen sprake.