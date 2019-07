Elia zorgt met Instagram-bericht voor speculatie bij Feyenoord, PSV verhoogt bod op Gloster

‘PSV verhoogt bod op Gloster’

Patrick Greveraars wordt de nieuwe assistent van trainer Jürgen Streppel bij Al Jazira in Abu Dhabi, een van de Verenigde Arabische Emiraten. De 43-jarige Eindhovenaar was vorig seizoen ook al de tweede man achter Streppel bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Het is niet de eerste keer dat de Eindhovense globetrotter in het Midden-Oosten actief is. Drie jaar geleden ging hij als assistent met Fred Rutten mee naar Al Shabab in Dubai.

Philipp Max is in beeld bij Liverpool, melden verschillende Britse media. De 25-jarige linkervleugelverdediger heeft na een degelijk seizoen bij FC Augsburg in de Bundesliga de belangstelling gewekt van de Champions League-winnaar. Liverpool heeft met Andrew Robertson al een ijzersterke linksback in huis, maar zoekt na het vertrek van stand-in Alberto Moreno naar Villarreal naar een versterking in de breedte. Augsburg zou een prijskaartje van zo'n 20 miljoen euro om de nek van Max hebben gehangen.

Voor Gareth Bale (30) is geen toekomst meer bij Real Madrid. Dat maakte trainer Zinedine Zidane na het verloren duel in de Champions Cup tegen Bayern München duidelijk. De Fransman deed in Houston een beroep op liefst 22 verschillende spelers, maar Bale zat thuis in Madrid op de bank.



Na het duel werd Zidane gevraagd naar de situatie van Bale, in 2013 nog voor ruim 100 miljoen euro - destijds een recordbedrag - aangetrokken. ,,We hopen dat hij snel vertrekt. Het zou het beste zijn voor alle partijen, aan zijn transfer wordt gewerkt. Ik heb niets persoonlijks tegen hem, maar er komt een tijd dat je beslissingen moet nemen. Deze beslissing is van de coach én de speler, want hij kent de situatie. Ik weet niet of het nog 24 of 48 uur duurt, maar hij gaat weg - en dat is het beste voor iedereen.”



Bale wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayern München en de Chinese Super League. Mede door blessures werd de Welshman in Madrid nooit onomstreden. Hij scoorde wel 78 keer in 155 duels.



Zaakwaarnemer Jonathan Barnett van Bale bevestigde dat hij werkte aan een transfer, maar haalde wel uit naar Zidane. ,,Hij zou zich moeten schamen. Zidane toont geen respect voor een speler die zoveel heeft gedaan voor Real”, foeterde hij.