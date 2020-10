Engelse international Clyne terug naar Palace

De rechtsback speelde tussen 2008 en 2012 bijna 140 wedstrijden voor de huidige nummer 12 van de Premier League. Via Southampton belandde Clyne in 2015 bij Liverpool. Hij speelde in 2019 op huurbasis voor Bournemouth. De veertienvoudig international debuteerde in 2014 in de nationale ploeg onder bondscoach Roy Hodgson, nu de manager van Crystal Palace.