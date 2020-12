Ervaren spits Lucas Pratto moet doelpuntendroogte bij Feyenoord oplossen

Contract voor vier jaar Thiago voor 30 miljoen euro van Bayern München naar Liverpool

19 september De transfer hing al weken in de lucht, maar is nu definitief: Thiago Alcântara (29) stapt over van Bayern München naar Liverpool. De 39-voudig international van Spanje tekent een contract voor vier jaar op Anfield. Liverpool betaalt zo'n 30 miljoen euro voor de spelmaker.