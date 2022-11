Excelsior presenteert eerste winterversterking: Kik Pierie tot einde van het seizoen gehuurd van Ajax

Kik Pierie is de eerste winteraanwinst van Excelsior. De 22-jarige verdediger komt op huurbasis over van Ajax en tekende een contract tot komende zomer. Pierie trainde vanochtend al voor de eerste keer mee bij de Rotterdammers.

Pierie moet de defensieve problemen bij Excelsior oplossen. In de eerste seizoenshelft toonde de promovendus aan dat het niveau van de eredivisie niet te hoog gegrepen is, maar kreeg het liefst 37 doelpunten om de oren. Pierie moet achterin de concurrentiestrijd aangaan met Redouan El Yaakoubi, Serano Seymor, Maxime Awoudja en Sven Nieuwpoort. Laatstgenoemde is op de weg terug na een knie-operatie en wordt de komende weken, waarin Excelsior op trainingskamp gaat naar Portimão, klaargestoomd voor de tweede seizoenshelft.

Ook Pierie stond lange tijd aan de kant met knieproblemen. De verdediger debuteerde op zestienjarige leeftijd bij SC Heerenveen en verdiende een droomtransfer naar Ajax, dat circa vier miljoen euro voor hem betaalde. In Amsterdam kwam hij echter niet aan spelen toe. Pierie heeft zijn debuut in de hoofdmacht nog niet gemaakt en moest zich focussen op wedstrijden in Jong Ajax. Namens SC Heerenveen en op huurbasis bij FC Twente, waar hij twee seizoenen speelde, kwam de jonge verdediger toch al tot 89 optredens in de eredivisie.

Afgelopen zomer al interesse

Excelsior had afgelopen zomer al interesse in Pierie, maar hij koos ervoor om een halfjaar bij Jong Ajax te blijven spelen omdat hij net terug was van zijn zware blessure. Diverse andere clubs waren in de markt voor de linkspoot, maar zijn keuze valt op Excelsior. De Rotterdammers speurden afgelopen zomer tevergeefs naar een linksbenige centrumverdediger en hebben nu alsnog beet. Pierie heeft nog een contract tot de zomer van 2024 in Amsterdam en keert in principe na dit seizoen terug naar Ajax.

Excelsior hoopt zich in de winter ook nog te versterken met een nieuwe linksback. De Rotterdammers hebben voor die positie alleen Nathan Tjoe-A-On ter beschikking. Pierie kan ook als linkervleugelverdediger uit de voeten, maar is in principe gehaald voor het centrum.