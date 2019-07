FC Barcelona heeft Griezmann eindelijk binnen

De transfer van de 28-jarige Griezmann hing al geruime tijd in de lucht. De aanvaller wilde zelf dolgraag, maar zijn club Atlético steggelde met FC Barcelona over de gelimiteerde transfersom. Het liep zelfs zo hoog op dat Griezmann niet verscheen op de eerste trainingen van Atlético. Bij Atlético was al ingespeeld op het vertrek van Griezmann. Recent werd João Félix gepresenteerd als topaankoop. De 19-jarige Portugees werd overgenomen van Benfica. Griezmann tekent in Barcelona een contract tot medio 2024. De club die de spits nu nog wil kopen van de Spaanse landskampioen moet liefst 800 miljoen euro neertellen. Overigens legt Atlético zich nog niet zomaar neer bij de transfer. De club is van mening dat Barcelona al een deal had met Griezmann vóór zijn clausule zakte van 200 miljoen naar 120 miljoen euro en stapt dan ook naar de rechter.

Bij Barça gaat Griezmann samenspelen met onder anderen Frenkie de Jong. Begin dit jaar liet de Fransman weten dat de 22-jarige Nederlander, die vorige week in Barcelona werd gepresenteerd, de beste speler is tegen wie hij ooit gespeeld heeft. Vanaf nu mag Griezmann dus in één ploeg voetballen met de door hem bewonderde De Jong.



Griezmann speelde sinds 2014 voor Atlético Madrid, dat hem voor 30 miljoen euro had overgenomen van Real Sociedad. Het hoogtepunt van zijn periode in de Spaanse hoofdstad was de Europa League-winst in 2017. Daarnaast pakte Griezmann met Atlético de UEFA Super Cup en de Spaanse Super Cup. Ook speelde hij mee in de verloren Champions League-finale tegen stadgenoot Real in 2016. Vorig jaar won de goaltjesdief het WK in Rusland met Frankrijk.