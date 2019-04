FC Groningen en FC Barcelona in gesprek over Reis

Een delegatie van FC Barcelona onder aanvoering van José Bakero (hoofd jeugdopleiding) is al op bezoek geweest. Er zijn inmiddels twee gesprekken gevoerd. ,,We zijn er nog niet uit, maar houden er bij FC Groningen serieus rekening mee dat Ludovit naar Barcelona vertrekt komende zomer,” aldus Nijland.

De directeur zei dat FC Barcelona de 18-jarige middenvelder uit Haarlem in eerste instantie wil aantrekken voor het tweede elftal van FC Barcelona, dat uitkomt in de Segunda División B (derde niveau van Spanje). ,,Hij komt in een opleidingstraject.’'

Reis debuteerde in september 2017 voor FC Groningen. Hij is dit seizoen vaste waarde in de ploeg van trainer Danny Buijs. In 26 competitieduels was hij goed voor één goal en één assist.