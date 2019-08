FC Transfervrij: Wie pikt Balotelli, Büttner, Sturridge en Vorm op?

Spelers nog op zoekDe transfermarkt is nog zo'n drie weken open. Veel clubs zijn nog op zoek naar versterkingen voor hun selecties. Dan kun je natuurlijk diep in de buidel tasten, maar je kunt natuurlijk ook kijken welke spelers momenteel nog zonder club zitten. Wij helpen de clubs een eindje op weg met onderstaande namen.

Keeper

Michel Vorm (35) was de afgelopen vijf jaar reservekeeper van Tottenham Hotspur achter de Franse captain Hugo Lloris, maar kwam toch nog tot 47 duels voor de club uit Londen. De keeper uit Nieuwegein lijkt nu op de weg terug naar FC Utrecht, maar de vijftienvoudig international van Oranje zal dan flink wat salaris moeten inleveren.

Volledig scherm Michel Vorm tijdens Internazionale - Tottenham Hotspur vorig seizoen. © Getty Images

Verdedigers

Ignazio Abate (32) speelde de afgelopen tien jaar 306 wedstrijden als opkomende rechtsback voor AC Milan, nadat hij eerder al uitkwam voor Napoli, Empoli en Torino. De 22-voudig Italiaans international uit Sant’Agata dè Goti is nu op zoek naar een nieuwe club, maar hij en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola lijken deze zomer geen haast te hebben.

Volledig scherm Ignazio Abate in duel met Bologna-linksback Mitchell Dijks. © AFP

Danny Simpson (32) was de vaste rechtsback van het Leicester City dat in 2015/2016 tot verrassing van iedereen kampioen van de Premier League werd. Afgelopen seizoen raakte hij zijn plek kwijt aan de Portugees Ricardo Pereira, waarna het contract van Simpson niet meer werd verlengd. Simpson, die eerder uitkwam voor Manchester United, Newcastle United en QPR, hoopt nog op een mooie club in de Premier League.

Volledig scherm Danny Simpson stond in de rug van Riyad Mahrez in het memorabele kampioensjaar van Leicester City. © REUTERS

Alexander Büttner (30) werd in 2013 kampioen van de Premier League met Manchester United, de club waar hij in twee seizoenen tot 28 duels kwam. Sinds zijn vertrek uit Engeland speelde hij voor Dinamo Moskou, Anderlecht en de afgelopen drie seizoenen bij Vitesse. Een jaar geleden zei Büttner nog dat hij misschien wel de rest van zijn loopbaan bij Vitesse wilde blijven, maar de club dacht daar anders over.

Volledig scherm Alexander Büttner in actie namens Vitesse. © BSR Agency

Fábio Coentrão (31) won twee keer de Champions League met Real Madrid, de club waar hij 106 wedstrijden voor speelde. De 52-voudig international van Portugal vertrok vorig jaar transfervrij van Real Madrid naar Rio Ave, maar ondanks 23 duels gingen de aanvallende linksback en de Portugese subtopper niet met elkaar verder. Coentrão houdt deze zomer bij Real Madrid zijn conditie op peil en hoopt nog op een mooie nieuwe club.

Training session ✅ Real Madrid ✅ Press ❌ 98.4k Likes, 3,215 Comments - Fábio Coentrão (@fabio_coentrao) on Instagram: "Training session ✅ Real Madrid ✅ Press ❌"

Middenvelders

Yohan Cabaye (33) speelde met Frankrijk op het WK 2014 en EK 2016, maar de 48-voudig international heeft zijn goede vorm uit zijn jaren bij Newcastle United niet kunnen vasthouden toen hij bij Paris Saint-Germain en Crystal Palace speelde. In januari vertrok de Franse middenvelder transfervrij naar Al-Nasr, maar na twaalf duels in Dubai is Cabaye alweer op zoek naar een nieuwe club.

Gareth Barry (38) is de speler met de meeste wedstrijden (653) en gele kaarten (123) in de Premier League. De oud-speler van Aston Villa, Manchester City, Everton en West Bromwich Albion heeft al twintig mooie jaren achter de rug, maar de linksbenige middenvelder wil graag nog even door. Welke club pikt de 53-voudig Engels international op?

Volledig scherm Gareth Barry in het shirt van Everton in 2017. © Getty Images

Franck Ribéry (36) speelde de afgelopen twaalf jaar voor Bayern München. Na 425 wedstrijden, 124 goals, 182 assists en 24 prijzen (een clubrecord) had de Fransman er met een gerust hart mee kunnen stoppen, maar Ribéry nam een ander besluit dan Arjen Robben. Hij wil nog wel even door met dribbelen. De 36-jarige linksbuiten werd de afgelopen maanden al gelinkt aan Eintracht Frankfurt, Sheffield United, PSV, Al-Nassr, Olympique Marseille en Dinamo Moskou, maar Fiorentina lijkt op dit moment de beste kandidaat voor zijn handtekening.

All the best to my lovely girl @hiziyaribery7. ❤ Hope your birthday is just the beginning of a year full of happiness! I love you so much! 😘🙏🏼 #hr7 👩🏻 #bonneanniversaire #lafamille #Elhamdoulillah 🙌🏼 298.7k Likes, 2,182 Comments - Franck Ribéry (@franckribery7) on Instagram: "All the best to my lovely girl @hiziyaribery7. ❤ Hope your birthday is just the beginning of a year..."

Aanvallers

Mario Balotelli (29) is de jongste speler in dit overzicht. De Italiaanse spits werd maandag pas 29 jaar, maar heeft al een roerig voetballeven achter zich bij Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice en Olympique Marseille. Bij die laatste club kwam hij vorig seizoen tot acht goals in 25 duels, waarmee Balotelli opnieuw een voetbalhuwelijk snel zag stranden. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola heeft nog geen nieuwe club voor hem gevonden, al toont het Braziliaanse Flamengo al weken interesse in de Italiaan. Balotelli ziet het zelf ongetwijfeld wel zitten, een leven in Rio de Janeiro.

Volledig scherm Mario Balotelli haalde ook bij Olympique Marseille weer de gekste trucs uit. © BSR Agency

Fernando Llorente (34) viel twee maanden geleden nog in namens Tottenham Hotspur in de Champions League-finale tegen Liverpool, maar het mocht niet baten. Sindsdien zit de kopsterke spits uit Pamplona zonder club. Llorente heeft met Athletic Bilbao, Juventus, Sevilla, Swansea City en Spurs al een mooi cv, maar wil graag nog even door met koppen, scoren en sleuren in de spits. Welke club zoekt er nog een goede pinchhitter?

Getting ready ⚽️🏃🏼‍♂️ Training hard 💪🏻 47.2k Likes, 659 Comments - Fernando Llorente (@llorente_fer) on Instagram: "Getting ready ⚽️🏃🏼‍♂️ Training hard 💪🏻"

Daniel Sturridge (29) wordt volgende maand dertig, maar hoopt nog op een mooie club. De linksbenige aanvaller was de afgelopen zeven seizoenen goed voor 67 goals in 170 wedstrijden voor Liverpool, maar de afgelopen jaren stonden voor Sturridge steeds vaker in het teken van blessures en revalidaties. Sturridge kon in juli trouwens nog niet op zoek naar een nieuwe club, omdat hij van de FIFA twee weken schorsing kreeg. Hij had de gokregels voor voetballers overtreden door zijn broer in januari 2018 te tippen dat hij op weg was naar Sevilla. Die transfer ging echter nooit door, want Sturridge werd een halfjaar verhuurd aan West Bromwich Albion.