FC Twente wil Narsingh zondag tegen VVV al inzetten

,,Een fitte speler met de goede leeftijd van 30 jaar, een speler met 19 interlands achter zijn naam staan, moet toch in staat zijn om dat te laten zien wat hij op zijn 27ste kon?", zegt Streuer. ,,Hij was bij Feyenoord ook niet helemaal gelukkig meer met zijn rol. Wij hebben dit seizoen al meer spelers opgepoetst, ik heb er alle vertrouwen in dat dat nu ook gaat lukken.”

Logische keus

Streuer hoefde niet lang na te denken toen hij een vervanger voor Vaclav Cerny zocht. ,,De kleinere clubs gaan nu geen spelers verhuren in de winterstop. De vraag is ook: maken zij ons meteen beter? Dus kom je al snel uit bij de topclubs, je kijkt naar de situatie van de spelers, de posities en dan is de keus snel gemaakt.”

Narsingh werd vanmorgen (goed) gekeurd. FC Twente maakte daarna de papieren in orde, zodat de huurling zondag tegen VVV speelgerechtigd is.

Klaar voor dit seizoen

Met het huren van Narsingh voor de rest van het seizoen is FC Twente klaar op de transfermarkt. Eerder trok de club al Issah Abass aan. ,,We zijn vier spelers kwijtgeraakt en hebben er twee voor terug. Dit lijkt me voldoende zo", zegt Streuer. ,,Je kunt straks altijd nog tegen blessures aanlopen, dat hebben wij ook wel gemerkt in de voorbije week, maar je kunt van te voren niet overal op inspelen. Sommige dingen overkomen je in een seizoen. Als bij Ajax Onana wegvalt, hebben ze ook een probleem.”

Volledig scherm Issah Abass maakte afgelopen zondag zijn debuut voor FC Twente. © Pro Shots / Niels Boersema