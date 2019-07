FC Utrecht huurt Justin Hoogma van Hoffenheim

Trainer John van den Brom heeft met name op het middenveld en in de voorhoede opties te over, maar de verdediging is wat uitgedund na het vertrek van Timo Letschert (Hamburger SV) en Nicolas Gavory (Standard Luik). Daarom kwam Hoogma in beeld. De deal wordt snel afgerond.



Hoogma stapte in 2017 over van Heracles Almelo naar Hoffenheim, dat hem vorig jaar in de winterstop verhuurde aan St. Pauli. Daar was hij basisspeler. De verdediger heeft nog een tweejarig contract bij de club die wordt getraind door Alfred Schreuder.