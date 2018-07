Feyenoord aast op terugkeer Daryl Janmaat

Janmaat (28) heeft er al vier jaar in Engeland op zitten en zou het volgens ingewijden zelf een ideaal moment vinden voor een rentree in de eredivisie. Daar speelde hij voor zijn periode bij Feyenoord al bij ADO Den Haag en Heerenveen. De Hagenaar is voor een terugkeer wel afhankelijk van de bereidwilligheid van Watford, waar hij afgelopen seizoen gewoon regelmatig in actie kwam.

Feyenoord zoekt al een tijdje een nieuwe rechtsback. Bart Nieuwkoop heeft er een matig seizoen op zitten en eerste keuze Kevin Diks, die was gehuurd, is teruggekeerd naar Fiorentina. Technisch directeur Martin van Geel klopte in het recente verleden wel vaker aan bij spelers die hij eerder had verkocht. Zo haalde hij Otman Bakkal, Karim El Ahmadi en Jean-Paul Boëtius terug naar de Kuip, terwijl er nu vanuit Rotterdam sluimerende interesse is in Jordy Clasie, zeker als El Ahmadi eerdaags inderdaad is verkocht. De laatste staat in de nadrukkelijke belangstelling van Stade Reims.