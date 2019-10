Feyenoord breekt contract Geertruida open

424.000 euro per week ‘Nieuw contract maakt van De Gea duurste speler in Engeland’

16 september David De Gea heeft een nieuw contract ondertekend bij Manchester United. De Spaanse doelman ligt nu tot juni 2023 vast in het noorden van Engeland met de optie voor nog een jaar. Hij wordt in één klap een van de best betaalde spelers in Engeland met een weeksalaris van 375.000 pond (424.000 euro). Volgens Engelse media wordt De Gea daarmee de duurste speler van de Premier League.