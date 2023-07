Feyenoord neemt gewilde verdediger Thomas Beelen (22) over van PEC Zwolle

Bij Feyenoord treft hij zijn oud-teamgenoot Thomas van den Belt, die eerder deze zomer al de overstap maakte naar de club van trainer Arne Slot. PEC Zwolle wilde 3 miljoen euro voor de verdediger. Of de gepromoveerde club dat bedrag ook heeft uitonderhandeld is niet bekend.



Feyenoord won vanmiddag in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen nog met 3-1 van PEC Zwolle. Beelen deed niet mee in die wedstrijd die werd gespeeld bij VV Smitshoek in Barendrecht, iets ten zuiden van Rotterdam.



De 1,90 meter lange verdediger uit Harderwijk speelde in de jeugd voor VV Hierden, FC Twente en VVOG. Op zijn zestiende maakte hij de overstap naar PEC Zwolle. Daar speelde hij 33 duels in de hoofdmacht. Na drie duels in de eredivisie kreeg hij afgelopen seizoen volop speeltijd. Dat resulteerde voor PEC Zwolle onder de inmiddels vertrokken trainer Dick Schreuder in promotie achter kampioen Heracles en voor Beelen dus in een fraaie transfer, in navolging van zijn maatje Thomas van den Belt.