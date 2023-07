Feyenoord ontvangt verhoogd bod op Danilo: Rangers meldt zich voor derde keer in Rotterdam

Danilo werd een jaar geleden nog transfervrij overgenomen van aartsrivaal Ajax, dat hem in 2017 had opgepikt bij Santos. Bij Ajax kwam hij in de hoofdmacht tot negen goals in twintig optredens en bij Jong Ajax scoorde hij 31 keer in 51 duels. Op huurbasis bij FC Twente scoorde Danilo 17 keer in 34 duels in het seizoen 2020/2021.