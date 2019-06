FIFA heft schorsing zaakwaarnemer Raiola op

,,De schorsing is opgeheven. Gerechtigheid!’', schrijft Raiola op Twitter. De spelersmakelaar zei eerder al niet te weten waarom hij geschorst werd. Volgens Italiaanse media zou hij in de fout zijn gegaan bij een transfer van Gianluca Scamacca, die in het verleden ook voor Jong PSV en PEC Zwolle uitkwam.



Raiola heeft tal van beroemde spelers zonder zijn hoede, zoals Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku en Paul Pogba. Hij mocht sinds woensdag zijn werk alweer uitoefenen. Het internationaal sporttribunaal CAS liet toen namelijk weten zich pas volgende maand over zijn schorsing te buigen. Dat is nu dus niet meer nodig.