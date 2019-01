‘Frenkie de Jong voor 90 miljoen euro naar FC Barcelona’

Paris Saint-Germain zou volgens de Telegraaf begin december nog bereid zijn geweest om 75 miljoen euro te betalen aan Ajax om De Jong komende zomer over te nemen, maar FC Barcelona zou daar nu nog eens 15 miljoen euro bovenop gooien. De Jong zou met een prijskaartje van 90 miljoen euro in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden worden. Dat is nu nog Virgil van Dijk, die op 28 december 2017 voor 85 miljoen euro de overstap maakte van Southampton naar Liverpool.