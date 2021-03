Gerry Hamstra moet bij Ajax rechterhand worden van Marc Overmars

Delen per e-mail

Door Johan Inan



Diverse bronnen verzekeren dat Hamstra bij Ajax in een nieuw te smeden functie de schakel moet worden tussen Overmars en de jeugdtak. De bedoeling is ook dat Hamstra een deel van de taken van de voetbalbaas, die voornamelijk betrekking hebben op de academie, overneemt. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan het sluiten van contracten voor inkomende en begeerde jeugdspelers.

In de zoektocht naar een capabele ‘technisch manager’ viel het oog al snel op Hamstra. De Groninger was eerder amateurtrainer, hoofdcoach van Emmen en Hoofd Opleiding van Vitesse, voor hij bijna vijf jaar als technisch manager van Heerenveen fungeerde. Aan de samenwerking van Hamstra en de Friese club kwam deze week vrij abrupt een eind. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden die hij zag om de sportieve ambities waar te maken en andersom de onvrede over de samengestelde selectie, stond er al langer spanning op het huwelijk.

Volledig scherm Marc Overmars en Erik ten Hag © Pro Shots / Jasper Ruhe

Naar nu blijkt, kwam de breuk in een stroomversnelling toen algemeen directeur Cees Roozemond lucht kreeg van Hamstra’s gesprekken met Ajax. Daardoor is die club de Friezen ook geen afkoopsom verschuldigd en zal Hamstra vermoedelijk spoedig zijn handtekening onder een meerjarige verbintenis zetten in de Johan Cruijff Arena.